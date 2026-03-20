Гурт BTS повертається на сцену, вперше з 2022 року. Музиканти вже випустили кліп, що зняла українка Таня Муіньо

Столиця Південної Кореї готується до, імовірно, найбільшої події року: повернення на сцену к-поп-гурту BTS.
Про це пише BBC.
Концерт пройде 21 березня на площі Кванхвамун. Очікується, що подивитися концерт прийде понад 260 тисяч людей, однак більшість із них спостерігатиме через екрани на вулиці: лише 22 тисячі людей змогли отримати безплатні квитки на сам концертний майданчик.
Крім того, виступ у прямому ефірі транслюватимуть на Netflix.
Через концерт у центрі міста тимчасово закриють три станції метро, а доступ до будинків поблизу буде обмежено. Для входу на площу Кванхвамун облаштують 31 контрольно-пропускний пункт з металодетекторами.
Масштаб підготовки до концерту змусив місцевих жителів хвилюватись чи не лишиться в місті замало правоохоронців через стягування поліції до стадіону та чи зможуть вони дістатися до іншої частини міста, якщо щось раптом станеться.
За день до виступу гурт представив також кліп на пісню “Swim” — це перша спільна робота виконавців після завершення військової служби. Режисеркою кліпу є українка Таня Муіньо. Прем’єра відбулася разом із виходом нового альбому “ARIRANG”.
- Південнокорейський гурт BTS заснували у 2013 році, у ньому сім учасників. За роки існування він став популярним у всьому світі й отримав статус корейського «культурного амбасадора». Зараз кліпи BTS набирають по мільярду переглядів. А сам гурт — створює пісні у співпраці з популярними американськими та європейськими виконавцями на кшталт Coldplay і Halsey.
- У 2022 році гурт взяв паузу, оскільки його учасники проходили обовʼязкову військову службу. Вони демобілізувались влітку 2025 року.