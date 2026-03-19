Україна зберегла роботу морських портів під час війни — цьому хочуть навчитися країни Перської затоки. Світові медіа про війну 19 березня

Попри блокаду Чорного моря, обстріли, мінну небезпеку і кібератаки, Україна змогла зберегти роботу морських портів під час війни — тепер цей досвід уважно вивчають інші країни, пише Der Spiegel. На тлі того, як Іран блокує нафтові танкери в Ормузькій протоці, портові оператори країн Перської затоки прагнуть зрозуміти, як Україні вдалося пережити подібну блокаду і відновити морську торгівлю. «Досвід, який ми отримали в Україні, не має аналогів», — каже голова Асоціації українських портів Дмитро Барінов після виступу перед членами Міжнародної асоціації портів і гаваней в Одесі. Спершу українські військові відтіснили російський флот від узбережжя і взяли під контроль частину Чорного моря. Після цього запустили власний морський коридор ближче до берега — ним і пішли судна із зерном, розповідає Барінов. Порти почали працювати за чітким графіком: судна заходять і виходять лише у визначені години. Військові перевіряють кораблі ще в морі. Суднам не дозволяють довго стояти в очікуванні — це занадто небезпечно. У морі встановили плавучі барʼєри, які ловлять міни, а на території портів — мобільні бетонні укриття, куди працівники йдуть під час тривог. Порти постійно координують роботу з підрозділами ППО. Після хакерських атак частину процесів перевели на факси, щоб не залежати від цифрових систем.

Найбільша загроза для Європи зараз — це Росія і війна проти України, каже в інтервʼю фінському суспільному мовнику Yle колишній генсек НАТО Джордж Робертсон, який очолював Альянс з 1999 по 2003 рік. За його словами, саме підтримка Києва має бути головним пріоритетом Альянсу, а якщо Захід відволічеться на інші кризи, зокрема на Близькому Сході, це може мати небезпечні наслідки для всієї Європи. Україна потребує більше зброї та ширшої підтримки, а Росії потрібно чітко показати, що вона не зможе перемогти, зауважує Робертсон. Він також різко критикує оборонну політику Європи: попри величезні витрати, вона залишається неефективною через розпорошеність і дублювання проєктів. Він наголошує, що Путін реагує лише на силу і рішучість, тому єдність США та Європи має вирішальне значення.

Foreign Policy публікує аналітичну статтю про те, що напередодні виборів в Угорщині Віктор Орбан свідомо уникає прямої боротьби з опозицією і замість цього атакує Україну, аби змінити саму суть кампанії. Його мета — перетворити вибори не на змагання між ослабленою владою і сильним опонентом, а на екзистенційну загрозу, від якої він нібито захищає країну. Це вже працювало, раніше такими «ворогами» були мігранти, Джордж Сорос, Євросоюз, Демократична партія Сполучених Штатів, активісти ЛГБТК+, глобалізм, лібералізм, «гендерна ідеологія» — усі вони нібито хотіли знищити угорські сімʼї, якби не героїзм Орбана.

