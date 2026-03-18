Європейські союзники можуть обміняти захист Ормузької протоки на допомогу Україні. Світові медіа про війну 18 березня

Про можливу дипломатичну угоду між США та Європою, яка могла б одночасно допомогти вирішити дві міжнародні кризи — війну Росії проти України та блокування Іраном Ормузької протоки, через яку проходить майже 20% світових поставок нафти, пише Forbes. Через те, що протока заблокована, ціни на енергоносії різко зросли, постачання ускладнилося, а політична нестабільність може поширитися з Близького Сходу на Європу й Азію та згодом і на Сполучені Штати. Тому протоку мають якнайшвидше відкрити, а США потрібна допомога союзників, йдеться у статті.

Представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Карл Скау попередив: якщо війна на Близькому Сході триватиме до червня, ще 45 мільйонів людей можуть опинитися на межі гострого голоду через зростання цін. Нестача продовольства змусить людей залишати свої домівки. Міграція посилить політичну напругу, а це впливає на вибори, союзи та безпекову політику — передусім у Європі, але й у США теж. Тому Дональд Трамп мав би серйозно розглянути ідею президента Фінляндії Александера Стубба: Європа допоможе з безпекою Ормузької протоки, натомість Сполучені Штати пообіцяють довгострокову підтримку України. Це виглядає як транзакційна угода й саме тому може спрацювати, пише видання. Трамп давно розглядає зовнішню політику як угоди, а не як доктрини. Він закликав союзників робити більше внесків, а зобовʼязання без терміну дії його не надто цікавлять. Як пише видання, така домовленість може бути вигідною і для США, і для Європи, оскільки дозволить розподілити відповідальність між союзниками й одночасно стабілізувати енергетичну ситуацію у світі та посилити стримування Росії.

