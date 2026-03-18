У США суд зобовʼязав Білий дім відновити мовлення «Голосу Америки»

У США федеральний суддя постановив, що Агентство США з питань глобальних медіа (USAGM) має скасувати своє рішення, яке відправило у відпустку понад 1 000 співробітників «Голосу Америки».

Про це пише NBC News та The Washington Post.

У рішенні йдеться, що майже повне закриття агентства, яке контролює «Голос Америки» та фінансує кількох міжнародних мовників, порушує федеральне адміністративне законодавство. Суддя наказав штатним співробітникам повернутися до роботи до 23 березня та доручив агентству відновити міжнародне мовлення, яке воно здебільшого припинило протягом минулого року.

Рішення ухвалили за двома окремими, але взаємоповʼязаними позовами: один подав директор «Голосу Америки» Майкл Абрамовіц, а інший — група співробітників.

Це рішення скасовує тристорінковий меморандум, підписаний посадовцями USAGM у березні минулого року, який зберіг лише 68 посад в агентстві та ліквідував усі інші ролі.

Що передувало

У середині березня 2025 року весь персонал «Голосу Америки» — понад 1 300 журналістів, продюсерів і допоміжний персонал — відправили в адміністративні відпустки. Українська редакція також призупинила мовлення.

Це сталося після того, як Трамп підписав 14 березня указ, яким доручив Агентству США з глобальних медіа та шістьом іншим маловідомим агентствам скоротити свою діяльність до мінімуму, передбаченого законом, заявивши, що це необхідно для скорочення бюрократії.

Reuters зазначає, що Трамп, який конфліктував з «Голосом Америки» під час свого першого терміну, хотів, аби під час його другого терміну телерадіомережу очолила Карі Лейк — його соратниця та колишня ведуча новин, яка часто звинувачувала провідні медіа в упередженості до Трампа. Про це він заявив ще до інавгурації.

Тоді деякі журналісти «Голосу Америки» висловили стурбованість цією ідеєю, тому що Лейк часто критикує медіа й заперечувала результати попередніх виборів. Наприкінці лютого USAGM оголосило, що Лейк доєднається до агентства як спеціальна радниця.