У Замбії від кандидаток вимагають секс в обмін на участь у виборах

У Замбії деякі політичні партії вимагають сексуальних послуг від жінок, які хочуть висуватися як кандидати на вибори. Йдеться про голосування, заплановане на серпень.

Про це повідомляє BBC з посиланням на керівницю відділу гендерної рівності в адміністрації президента Майнгу Кабіку.

За її словами, до неї надходить багато звернень від жінок, частину таких випадків уже задокументували. Вона підтвердила, що від потенційних кандидаток вимагають секс в обмін на висунення.

Кабіка не назвала партії, причетні до таких дій, але закликала жінок фіксувати подібні випадки. Загальні вибори в Замбії відбудуться 13 серпня. Громадяни обиратимуть президента, парламент і місцеву владу.

Голова Координаційної ради гендерних організацій Б’юті Катебе заявила, що така практика відлякує жінок від участі в політиці. Вона також закликала створити спеціальний суд для швидкого розгляду подібних справ і посилити законодавство для захисту жінок.

За даними влади, жінки досі недостатньо представлені в державному секторі: приблизно 28% керівних посад у держслужбі обіймають жінки, а серед 36 керівників держпідприємств — їх лише п’ять.