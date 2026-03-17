Попри хронічну нестачу піхоти Україна все ще може проводити успішні наступальні операції. Світові медіа про війну 17 березня

Україна зараз розробляє власну систему протиповітряної оборони, схожу на ізраїльський «Залізний купол», розповідає El Pais. Головна проблема в тому, що територія України приблизно у 30 разів більша, ніж в Ізраїлю, тому створити подібний щит значно складніше. Ця система має поєднувати радари, зенітні ракети, засоби радіоелектронної боротьби та дрони-перехоплювачі, йдеться у статті. Але український щит має бути адаптований до власних можливостей країни та не може спиратися виключно на дорогі західні системи ППО, такі як Patriot чи IRIS-T. «Наше завдання — побудувати над Україною купол проти безпілотників: систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу в міру її наближення», — сказав у січні міністр оборони України Михайло Федоров.

Financial Times публікує матеріал про успіхи українського наступу на фронті за останній місяць, попри доволі невелику кількість піхоти. Українські десантники та штурмові підрозділи просунулися на південному сході — у районах Запорізької та Дніпропетровської областей, і звільнили кілька населених пунктів. Минулого тижня після поїздки на схід Володимир Зеленський сказав, що Україна відбила приблизно 400—435 кв. км території. Незалежні аналітики дають менші оцінки та кажуть, що частину цифр Київ може завищувати, зауважує видання. Та вони погоджуються з тим, що українська операція, яка розпочалася на початку лютого, справді сигналізує про реальну здатність відбити російські війська.

Цьому посприяли одразу кілька факторів: краще планування операцій, використання елітних підрозділів, масове застосування дронів, удари безпілотників по російській техніці та логістиці. Враховуючи це, є всі підстави вважати, що у 2026-му Росії може бути важче просуватися, ніж торік, каже військовий аналітик Роб Лі з Інституту досліджень зовнішньої політики. Але найближчі місяці не будуть легкими й для Києва — прихід весни означає повернення рослинності по всій лінії фронту, яку російські штурмові групи використовують, аби ховатися від розвідувальних безпілотників і просуватися вглиб українських ліній. До того ж російські війська майже захопили Покровськ і Гуляйполе та наближаються до Краматорська і Слов’янська, пише FT.

