«Європа тепер через нафту фінансує війну Путіна проти України — і водночас її захист». Світові медіа про війну 16 березня

Про те, як українські технології боротьби з дронами починають користуватися дедалі більшим попитом у світі, пише NBC News. Тривала війна змусила Україну постійно випробовувати нові технології безпілотників безпосередньо на полі бою. Саме завдяки цьому в країні сформувалася унікальна система швидкого вдосконалення дронів, розповів речник одного з провідних українських виробників безпілотників «Генерал Черешня» Марко Кушнір. «Ми можемо отримати відгук від військових вранці, а вже ввечері запропонувати рішення, яке допоможе виконувати нові завдання на полі бою», — каже він. Зараз на цей досвід є великий запит від інших держав: до «Генерала Черешні» по допомогу вже зверталися приватні організації та уряди на Близькому Сході. Ця допомога включатиме не лише продаж дронів, але й необхідну їм допоміжну інфраструктуру, як-от акумулятори й протоколи технічного обслуговування, і, найголовніше, досвід їхнього використання, сказав Кушнір. Змінилося ставлення і США: ще влітку українська делегація пропонувала американцям свій досвід протидії безпілотникам, але вони різко зацікавилися цим лише після початку війни з Іраном, сказав обізнаний із цим питанням європейський чиновник.

Війна Трампа з Іраном запустила замкнене коло: Європа тепер опосередковано фінансує війну Путіна проти України — і водночас її захист. Про це йдеться в редакційній колонці Бенджаміна Біддера для Der Spiegel. Шок від цін на нафту — це свого роду омолоджувальне лікування для «найнебезпечнішого супротивника континенту» Володимира Путіна, пише автор колонки. За його словами, до початку війни на Близькому Сході російська економіка вже почала слабшати: доходи від нафти й газу впали, бюджетні надходження зменшилися, великі компанії перевантажені боргами, Росія думала про скорочення державних витрат.

Але тепер усе це може бути змарновано, бо ціна на нафту піднялася — російська Urals подекуди навіть коштує дорожче за Brent. Автор колонки стверджує, що Москва вже отримує від цієї ситуації мільярдні додаткові прибутки, а якщо ціни довго триматимуться високими, Росія зможе щомісяця заробляти ще приблизно $10 млрд додатково. Для Європи це створить подвійний фінансовий тягар. З одного боку, зростання світових цін на енергоносії означає дорожче пальне та енергоносії для європейських економік, що збільшує доходи Росії від експорту нафти. З іншого боку, якщо доходи Путіна від нафти постійно зростатимуть, його здатність вести війну проти України також зросте — і європейський пакет допомоги Україні буде вичерпано швидше, ніж очікує Брюссель. Тоді, ймовірно, незабаром знадобиться ще більше коштів для Києва.

