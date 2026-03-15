Ізраїль стверджує, що на синагогу в США напав брат командира «Хезболли»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опублікувала в X допис, де стверджує, що чоловік, який 12 березня напав на синагогу в амриканському штаті Мічиган — брат командира ліванської терористичної організації «Хезболла».

Ібрагім Мухаммад Газалі керував збройними операціями в спецпідрозділі «Бадр», відповідальному за запсук ракет по Ізраїлю. Він загинув від удару ізраїльської авіації минулого тижня.

Чоловік, що напав на синагогу, — Айман Мухаммад Газалі. За твердженням ЦАХАЛ, він — брат загиблого комакндира.

The New York Times пише, що Айман був натуралізованим громадянином США, який народився в Лівані. Ліванський чиновник і мусульманський лідер в Мічигані повідомили, що четверо його родичів загинули внаслідок ізраїльського авіаудару 5 березня: його брат Ібрагім з двома дітьми, а також брат Касем.

Посадовець «Хезболли» (на умовах анонімності) заперечив, що Ібрагім або його родина повʼязані з угрупованням. Він розповів NYT, що мотивом нападника з Мічигану була помста за свою родину.

Ізраїльські військові описали ціль удару 5 березня як «військову споруду «Хезболли», де, за їхніми словами, розміщувалися бойовики і зброя. Ліванський чиновник заявив, що ізраїльський авіаудар вразив триповерхову будівлю, і що дружина Ібрагіма отримала серйозні поранення.

За словами імама Хассана Казвіні з Ісламського інституту Америки, нападник 8 березня відвідав поминальну церемонію за загиблими членами своєї родини в одній з мечетей Мічигану. Вранці 12 березня Газалі протаранив вантажівкою двері синагоги Temple Israel у містечку Вест-Блумфілд і поїхав коридором. Після перестрілки з охоронцями він скоїв самогубство.

Один охоронець отримав поранення. Близько 140 дітей і співробітників дошкільного закладу храму евакуювкали. Американські чиновники назвали це цілеспрямованим актом насильства проти єврейської громади.