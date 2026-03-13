Між Китаєм і Північною Кореєю запустили пасажирський потяг — перший за шість років

Між столицями Китаю і Півчніної Кореї відновиили пасажирське залізничне сполучення. Його припинили шість років тому — під час пандемії Covid-19.

Про це пише The Wall Street Journal.

Нічний поїзд до Пхеньяна йшов приблизно добу і мав прибути ввечері 13 березня. Квиток в один бік до Північної Кореї коштував від $150 до $215 доларів — вища ціна давала пасажирам м’якше ліжко та двері до їхнього бункерного купе.

Звичані туристи, принаймні поки що, не могли поїхати: першу групу з Китаю мали складати урядовці та ті, хто мають спеціальні візи. Серед пасажирів також були громадяни Північної Кореї.

Також інший потяг здійснив зворотний рейс: поїзд прибув на залізничний вокзал Пекіна 13 березня вранці. Відтепер пасажирські поїзди Пхеньян-Пекін курсуватимуть чотири рази на тиждень.

На брифінгу в 12 березня речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що Пекін підтримує тіснішу комунікацію між двома країнами. Він додав, що регулярні пасажирські залізничні перевезення сприяють такому обміну. ​​Державні медіа Північної Кореї не коментували відновлення залізничного сполучення.

До пандемії десятки тисяч китайських туристів відвідували Північну Корею, даючи КНДР заробляти іноземну валюту — оскільки санкції на туризм не поширюються. У січні 2020 року через побоювання щодо Covid-19Північна Корея закрила свої кордони, а разом з ними й залізничний маршрут Пекін-Пхеньян. Рух деяких вантажних поїздів, що курсували на кордоні двох країн, відновився у вересні 2022 року. Наступного року повернулося кілька щотижневих комерційних рейсів державної північнокорейської авіакомпанії Air Koryo.

До 13 березня пасажирські поїзди між двома країнами не курсували, за одним винятком. У вересні 2025 року куленепробивний поїзд, півнчнічногокорейського диктатора Кім Чен Ина зʼїздив до Пекіна та назад до Пхеньяна. Кім відвідав китайський військовий парад та провів свою першу особисту зустріч із лідером Китаю Сі цзінь Пінем — першу за понад шість років.