Президент Куби заявив про переговори зі США — аби запобігти зміні режиму

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив 13 березня, що уряд острова веде переговори зі США — аби запобігти загрозі зміни режиму з боку американців.

В інтервʼю Politico кубинська тимчасова повірена в справах у Сполучених Штатах Ліаніс Торрес Рівера заявила, що зміни в політичній системі Гавани є забороненою темою

«Прямі переговори зі Сполученими Штатами спрямовані на те, щоб через діалог знайти рішення щодо розбіжностей, що існують між двома країнами. Розмови не стосуються внутрішніх справ Куби – нашої конституційної системи, нашої політичної моделі, нашої соціальної та соціалістичної економіки, яку ми, кубинці, побудували», — сказала дипломатка.

Президент Діас-Канель стикається з дедалі серйознішими погрозами з боку Білого дому. Президент Дональд Трамп неодноразово натякав, що Куба — наступна країна в його списку для зміни режиму.

Економіка Куби впала до мінімуму після того, як США в січні заарештували президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Після цього США зупинили поставки венесуельської нафти, яка є критично важливою для підтримки економіки Гавани.