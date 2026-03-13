Адвокати клієнтки monobank, чиє фото запостив Гороховський, вимагають компенсації та персональних вибачень

Адвокати 19-річної Карини Кольб, чиє фото опублікував співзасновник monobank Олег Гороховський, вимагають компенсації та персональних вибачень. Інакше готові йти до суду.

Про це йдеться в заяві адвокатів у Фейсбуку.

Юристи стверджують, що дії Гороховського порушили право на банківську таємницю, конфіденційність персональних даних і презумпцію невинуватості. За їхніми словами, після хвилі хейту дівчина звернулась до лікарні — у неї «гостра реакція на тривалий стрес, безсоння», лікар призначив лікування.

Адвокати планують надіслати досудові вимоги до Універсал Банку та Олега Гороховського. Серед них:

публічні персональні вибачення Гороховського на всіх сторінках і спростування поширеної інформації;

грошова компенсація за моральну шкоду;

розблокування банківського рахунку клієнтки.

Юристи заявили, що вже зібрали доказову базу і провели скринінг медіа. Вони також надішлють банку запит інформацію про чат працівників банку, де вони діляться одне з одним фото та відео своїх клієнтів, які проходять процедуру ідентифікації, і насміхаються з них.

Якщо досудове врегулювання не буде успішним, юристи подадуть позов до суду.

Що передувало

9 березня Олег Гороховський опублікував в Threads фото клієнтки на тлі прапора, який нагадує російський. Він розповів, що клієнтка звернулась на відеоверифікацію з питанням, чому заблокували її рахунок.

«Сказали, що через те, що голова немита», — прокоментував Гороховський.

Згодом на публікацію відповіла сама клієнтка Карина Кольб. Вона пояснила, що перебуває за кордоном, а прапор, на тлі якого вона стояла, є прапором Словенії (він відрізняється від російського лише наявністю герба у лівій частині).

Уже після реакції дівчини Гороховський опублікував новий пост, в якому заявив, що «у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних». Він продовжує наполягати, що прапор на фото дівчини саме російський.

Згодом він написав ще один пост, де заявив, що буде краще фільтрувати свої думки, не забуватиме про відповідальність, а з персональними даними клієнтів усе гаразд.