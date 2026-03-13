Світоліна обіграла другу ракетку світу і вийшла у півфінал турніру WTA 1000

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла другу ракетку світу, польку Ігу Швьонтек. Тепер вона візьме участь у півфіналі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Про це пише «Суспільне».

Світоліна перемогла з рахунком 6:2, 4:6, 6:4. Для українки це друга перемога над Швьонтек. Загалом Еліна вчетверте за сезон обіграла тенісистку з топ-10 світового рейтингу.

Завдяки цій перемозі Світоліна вдруге поспіль вийшла у півфінал на турнірі рівня WTA 1000. Перед цим перша ракетка України дійшла до фінальної стадії змагань у Дубаї, де поступилася американці Джессіці Пегулі в боротьбі за титул.

Тепер Світоліна зіграє проти третьої ракетки світу Єлєни Рибакіної. Наразі між тенісистками зберігається паритет — 3:3 за перемогами. Востаннє вони зустрічались на турнірі в Мадриді, де перемогу здобула Світоліна у двох сетах.