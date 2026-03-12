Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів влади Білорусі за позовом Литви

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) розпочав розслідування щодо можливих злочинів проти людяності, пов’язаних із діями влади Білорусі, — зокрема депортації та переслідування опонентів режиму. Позов подала Литва.

Про це йдеться у заяві МКС від 12 березня.

30 вересня 2024 року Литва звернулася до МКС з проханням розслідувати ймовірні злочини проти людяності, скоєні у Білорусі, яка не є державою-учасницею МКС. У Литві заявляли, що деякі елементи ймовірних злочинів були скоєні на території Литви, яка натомість є членом МКС.

Прокуратура дійшла висновку, що є підстави вважати — білоруська влада могла депортувати та переслідувати політичних опонентів. Частина цих дій могла відбуватися на території Литви, що дає суду підстави для розслідування.

Йдеться про можливі злочини проти людяності, які могли бути частиною масованих і систематичних дій проти цивільного населення.

«Є достатні підстави вважати, що примусові дії, які призвели до депортацій, були чітким курсом поведінки проти реальних або уявних опонентів білоруського уряду відповідно до державної політики або на її підтримку. Палата дійшла висновку, що ймовірні злочини, скоєні владою, були заохочені або схвалені на найвищому рівні», — заявили у МКС.

Розслідування стосуватиметься подій із травня 2020 року, коли хоча б один елемент злочину міг відбутися на території Литви.

У 2020—2021 роках у Білорусі після президентських виборів відбулися масштабні протести проти режиму Олександра Лукашенка. Мітингувальники закликали до перевиборів. Протести жорстоко придушували силовики, були загиблі. Тисячі протестувальників і опозиціонерів засудили, під репресії також потрапили незалежні медіа та правозахисники.

Білоруська влада змушувала опозиціонерів, активістів і журналістів залишати країну. Багато з них тікали саме до Литви.