У США зник відставний генерал-майор ВПС, який колись командував базою, пов’язаною з легендами про НЛО

У США зник безвісти генерал-майор Військово-повітряних сил у відставці Вільям Ніл Маккасленд. Колись він командував дослідницькою лабораторією ВПС на авіабазі «Райт-Паттерсон», яку повʼязують з історіями про НЛО.

Про це пише CNN.

Маккасленд вийшов з дому без телефону зранку 27 лютого і з того часу не виходив на зв’язок. Наступного дня у США оголосили «срібне попередження» — систему оповіщення, яку використовують у країні для розшуку зниклих літніх людей або людей із медичними проблемами.

Правоохоронці кажуть, що розшуки є терміновими через невказану «медичну проблему». Водночас зниклого назвали «завзятим любителем активного відпочинку», який ходить у походи, бігає та катається на велосипеді в районі Нортіст-Хайтс в Альбукерке та на передгір’ях гір Сандія.

Влада провела масові обшуки околиць, допити та координовані пошукові операції, охопивши понад 600 домоволодінь у районі.

Журналісти зауважили, що це сталося лише через кілька днів після наказу президента США Дональда Трампа опублікувати урядові документи, що стосуються інопланетного та позаземного життя.

В американських ВПС зазначили, що Маккасленд обіймав «одні з найчутливіших посад». Зокрема, він був головним інженером програми GPS Міноборони США, керівником проєкту Космічної лазерної системи та директором спеціальних програм у Пентагоні.

Крім того, Маккасленд раніше очолював дослідницьку лабораторію на авіабазі «Райт-Паттерсон». Про цю базу давно ходять чутки, що там зберігаються уламки, пов’язані з містом Розвелл, де у 1947 році нібито розбився НЛО з інопланетянами.

Після виходу на пенсію генерал працював у компанії To The Stars, Inc., яка займається дослідженням інформації про неідентифіковані повітряні явища. Його дружина запевняє, що її чоловік не хворіє на деменцію, але каже, що він мав звʼязок зі спільнотою дослідників НЛО.