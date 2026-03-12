Україна першою у світі дозволить партнерам тренувати ШІ-моделі на даних з поля бою

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє міжнародним партнерам і українським компаніям тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотних систем на основі реальних бойових даних.

Про це 12 березня повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Виробники озброєння матимуть доступ до спеціальної ШІ-платформи, розробленої Міноборони, яка дозволятиме тренувати моделі без доступу до чутливих баз даних.

Також розробники зможуть працювати з великими масивами анотованих фото- та відеоматеріалів з поля бою, які постійно оновлюються.

Федоров наголосив, що Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі — йдеться про мільйони анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів. Ці дані вже використовують для тренування нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі в системі DELTA.

Міжнародні партнери та українські компанії мають великий запит саме на такі дані для розвитку й модернізації оборонних технологій.

«Для нас це наступний крок розвитку win-win співпраці. Партнери отримують можливість тренувати свої AI-моделі на реальних даних сучасної війни. А Україна — швидший розвиток автономних систем і нові технологічні рішення для фронту. Ми готові працювати з партнерами над спільною аналітикою, тренуванням моделей та створенням нових технологічних рішень», — зазначив міністр оборони.