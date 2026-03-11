Як Україна намагається виробляти дрони без імпортованих китайських компонентів. Світові медіа про російсько-українську війну 11 березня

Українська оборонна промисловість досягла важливої межі: вона вже може виробляти деякі дрони без китайських деталей, розповідає The New York Times. Залежність від китайських компонентів стала проблемою, коли Пекін запровадив експортні обмеження у 2023 році, а згодом посилив їх у 2024-му. Офіційно Китай заявляє про нейтралітет у війні, але експерти зазначають, що російські компанії часто мають легший доступ до цих комплектуючих. Через це українські виробники почали шукати обхідні шляхи закупівлі через посередників і паралельно інвестувати у власне виробництво.

Результати цього вже помітні — до 2025 року частка китайських компонентів зменшилася приблизно до 38%. Українські компанії почали виготовляти власні корпуси з карбону, антени, контролери польоту, системи передачі відео та інші елементи. Камери та деякі інші високотехнологічні деталі поки що закуповують за кордоном, часто через європейських постачальників. Полковник Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента України та військовий радник Володимира Зеленського, cказав у коментарі NYT, що Київ нарощує вітчизняне виробництво зброї частково для того, щоб посилити свої позиції в мирних переговорах: «Якщо ми імпортуємо, це означає залежність, а будь-яка залежність означає послаблення позиції». Попри цей прогрес повністю відмовитися від китайських матеріалів поки що складно: Пекін домінує у виробництві батарей, літію та рідкісноземельних металів, які використовуються у дронах. Навіть коли корпуси чи інші деталі виробляють в Україні, сировина для них нерідко походить із Китаю. Крім того, китайські компоненти часто значно дешевші, йдеться в статті.

Вартий уваги матеріал The Hill про те, що допомога України Сполученим Штатам на Близькому Сході не гарантує їй сильнішої підтримки у війні з Росією. «Можливо, здатність України зробити внесок у збивання іранських безпілотників у Перській затоці знайде відгук у Трампа. Це ніби покаже їм, що в України справді більше “карт” для впливу на Росію, — сказав заступник директора Програми з питань Росії Фонду захисту демократій Джон Гарді. — Але мені не здається, що підхід Трампа докорінно зміниться». Водночас колишній контр-адмірал ВМС США Марк Монтгомері пише в колонці для New York Post, що Україна може бути таким самим ключовим союзником США, як Ізраїль, бо вона стала світовим експертом у боротьбі з дронами.

