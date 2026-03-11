FT: Кремль розпочав кампанію з дезінформації, щоб підтримати угорського премʼєра Орбана

Росія розпочала кампанію з дезінформації, спрямовану на те, щоб допомогти прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану перемогти на парламентських виборах у квітні. Для цього Кремль схвалив план російської підсанкційної медіаконсалтингової компанії Social Design Agency, повʼязаної з владою.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

План пропонує посилити позиції правлячої партії Угорщини «Фідес» шляхом масового наводнення соцмереж дописами, створеними в Росії та опублікованими впливовими угорцями. Кампанія подає Орбана як єдиного кандидата, здатного зберегти суверенітет Угорщини та спілкуватися зі світовими лідерами на рівних. Цю пропозицію Social Design Agency підготувало для Кремля наприкінці минулого року — з нею ознайомилися журналісти FT.

Пропонується протиставити Орбана — «сильного лідера з впливовими друзями» — його головному супернику Петеру Мадяру, якого описують як «маріонетку Брюсселю, без зовнішньої підтримки». Мадяр став найсерйознішим претендентом на пост премʼєра, що може покласти край 16-річному правлінню Орбана на виборах 12 квітня.