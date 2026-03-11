Росіяни вночі запустили по Україні 99 дронів. Зранку «Шахед» влучив у підприємство в Харкові — є загиблі та постраждалі

У ніч проти 11 березня російські війська атакували Україну 99 дронами. ППО вдалося знешкодити 90 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Девʼять російських ударних БпЛА влучили в шести місцях, на трьох локаціях впали уламки.

Зокрема, росіяни вночі вдарили по підприємствах на Дніпропетровщині та Чернігівщині — там спалахнула пожежа. На Миколаївщині внаслідок удару дрона пошкоджена транспортна та промислова інфраструктура Баштанського району. Минулося без постраждалих.

Уже зранку російський «Шахед» влучив у цивільне підприємство в Шевченківському районі Харкова. Станом на 09:00 відомо про двох загиблих і шістьох постраждалих.