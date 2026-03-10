Війна проти Ірану має паралелі з вторгненням Росії в Україну. Світові медіа про російсько-українську війну 10 березня

Якщо співпраця з партнерами, зацікавленими в українських дронах-перехоплювачах, буде успішною, Україна може стати новим гравцем у сучасній війні, пише The Independent. Водночас досі незрозуміло, чи зможе її оборонна промисловість масштабувати виробництво, щоб досягти цієї мети, а також чи зможе Київ вийти на глобальні ринки, не послабивши власну оборону. Володимир Зеленський запропонував партнерам «обмін» перехоплювачів на ракети Patriot, та деякі аналітики попереджають, що вихід на світовий ринок озброєнь не такий простий, як підписання контракту, зазначає видання. «Торгівля зброєю — це неймовірно тонке та делікатне питання. Це ринок, де домінують США, тому наївно очікувати, що ринки відкриються лише тому, що в України є захоплива історія», — сказав виконавчий директор київського Інституту світової політики Євген Магда.

У війні США та Ізраїлю проти Ірану можна побачити певні паралелі з вторгненням Росії в Україну, зауважує оглядач Пйотр Зауер у своїй колонці для The Guardian. Попри різницю в масштабах риторика лідерів стала ідентичною. В обох випадках офіційні цілі військових дій змінювалися з часом: Путін пояснював вторгнення «демілітаризацією і денацифікацією» України, а згодом — захистом російськомовних та контролем над територіями. Дональд Трамп спочатку говорив про удари по Ірану для стримування ядерної програми, але пізніше почав говорити про можливу зміну влади в Тегерані. Обидві сторони намагалися подавати свої військові дії як відповідь на загрозу, зауважує Зауер. Минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США «не розпочинали цю війну, але за президента Трампа її завершать». Таку ж риторику використовував Путін: «Ми не розпочинали так звану війну в Україні, — сказав він у лютому 2022 року. — Ми намагаємося її закінчити». Питання зараз полягає в тому, чи зможуть США уникнути тих помилок, яких Росія припустилася у війні проти України — зокрема ризику втягнутися у довгу війну на виснаження, підсумовує автор статті.

