Міноборони переходить до автоматичної закупівлі дронів на основі даних з поля бою. Для чого це і як працюватиме

Міноборони змінює підхід до закупівель безпілотників для потреб української армії. Відтепер потреба в дронах формуватиметься автоматично на основі даних з поля бою.

Відповідний наказ підписав міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, таким чином потреба у дронах формуватиметься «без людського фактора, субʼєктивного впливу і корупційних ризиків».

«Перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі дасть змогу прибрати «зоопарк» неефективних рішень, які військові змушені доопрацьовувати власними руками в окопах. Держава закуповуватиме лише те, що реально літає, уражає цілі та довело свою ефективність на фронті», — написав Федоров.

Яким буде новий процес закупівлі

Генеральний штаб за запитом підрозділів формуватиме перелік тільки з технічними характеристиками засобів — без назви БпЛА чи конкретного виробника.

Які саме вироби відповідно до бойових завдань закуповувати для підрозділів на фронті — визначатиме рейтинг БпЛА на основі бойових даних із цифрових систем «єБали», DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control.

Міністерство оборони України

Федоров наголосив: це вперше, коли рішення про закупівлі формуються автоматично на основі реальних бойових даних.

«Якщо дрон не літає або не атакує цілі, система просто не згенерує на нього потребу. Важливий лише реальний бойовий результат», — додав міністр оборони.

Також Міноборони запроваджує новий підхід до розподілу бюджету: 80% коштів спрямовуватимуть виключно на «рішення, які довели свою ефективність» згідно з даними систем. Решту 20% виділятимуть на інновації та закупівлю нових розробок для тестування в бойових умовах.

«Такі рішення допоможуть посилити Сили оборони, дати військовим найефективніші інструменти на полі бою і завдати Росії таких втрат, які унеможливлять її просування», — заявив Федоров.