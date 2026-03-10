Розробник чат-бота Claude подав позов проти Пентагону та його голови Гегсета

Компанія Anthropic, яка розробила чат-бот Claud, 9 березня подала позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа через рішення визнати компанію штучного інтелекту загрозою безпеці та спробу розірвати її федеральні контракти.

Про це пише The Wall Street Journal.

Anthropic стверджує, що коли уряд визнав компанію ризиком для ланцюгів постачання Пентагону і наказав держагентствам розірвати з нею зв’язки, він перевищив свої повноваження і вдався до жорсткої помсти за те, що компанія не погодилася з підходом військових до використання ШІ.

Компанія просить суд визнати дії влади незаконними та наголошує, що справа важлива й для інших бізнесів, які можуть не погоджуватися з урядом.

Відповідачами у справі є Пентагон, міністр оборони Піт Гегсет, низка федеральних агентств та інших посадовців адміністрації.

«Президент Трамп ніколи не дозволить радикально-лівій «вок-компанії» ставити під загрозу нашу національну безпеку, диктуючи, як має діяти найпотужніша армія світу», — заявила речниця Білого дому. У Пентагоні від коментарів відмовилися.

Невдовзі після подання позову 37 дослідників ШІ з компаній OpenAI та Google подали до суду заяву на підтримку Anthropic, закликавши суд стати на її бік. Серед них — головний науковець лабораторії DeepMind у Google Джефф Дін. Він є одним з архітекторів стратегії ШІ Google і працює разом із CEO DeepMind Деміссом Гасабісом. Дін та інші дослідники підтримали занепокоєння Anthropic щодо обмежень і запобіжників у використанні ШІ.

«Якщо дозволити покарати одну з провідних американських компаній у сфері ШІ, це неминуче матиме наслідки для промислової та наукової конкурентоспроможності США у сфері штучного інтелекту та за її межами», — зазначили дослідники в заяві до суду.

Що передувало

Пентагон та Anthropic планували укласти угоду про співпрацю. Однак між ними виник конфлікт, оскільки американське Міноборони хотіло використовувати технології компанії без жодних обмежень. Натомість Anthropic мала дві червоні лінії: Claude не можна використовувати в автономній зброї та для масового стеження за громадянами США.

Сторони також сперечалися через рішення Трампа дозволити експорт чипів ШІ до Китаю та через зв’язки Anthropic з організаціями, які донатили на демократичні політичні кампанії.

Цей конфлікт зробив Anthropic мішенню для критики з боку союзників адміністрації Трампа, але водночас підштовхнув бізнес компанії — багато користувачів і партнерів почали активніше використовувати її моделі ШІ та хвалити компанію за протистояння Трампу.

Ескалація сталася 27 лютого, коли Піт Гегсет заявив, що визнає компанію ризиком для ланцюгів постачання — зазвичай такі звинувачення застосовують до бізнесів з ворожих країн. Це означає, що клієнти Anthropic, які співпрацюють із Пентагоном, можуть бути змушені доводити, що не використовували модель Claude у проєктах для Пентагону. Через це бізнес компанії може постраждати.

Після того як угода зірвалась, Пентагон вирішив співпрацювати з іншою ШІ-компанією — OpenAI. Угоду уклали в той же день, коли президент США Дональд Трамп оголосив, що всі федеральні урядові агентства повинні припинити використовувати ШІ-інструменти компанії Anthropic. Це викликало масове обурення, тож згодом OpenAI заявила, що змінить контракт із Пентагоном, щоб їхні технології не використовували для масового стеження за американцями.