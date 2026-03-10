Росіяни вночі випустили по Україні 137 дронів. У Харкові та Дніпрі є постраждалі

У ніч проти 10 березня російські війська атакували Україну 137 дронами. ППО вдалося знешкодити 122 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Водночас 12 російських ударних БпЛА влучили в десяти місцях, ще на десяти локаціях впали уламки.

Від російських ударів постраждало вночі Дніпро. Станом на ранок відомо про 10 постраждалих, серед них — 12-річний хлопчик. Одну жінку шпиталізували.

Росіяни пошкодили в місті багатоповерхівки, адмінбудівлю та автівки.

Також дрони РФ вдарили по Харкову. Внаслідок обстрілу Індустріального району пізно ввечері постраждали семеро людей, серед них — 16-річна дівчина. Ще раз росіяни атакували місто вночі — у Холодногірському районі постраждали четверо мешканців. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.