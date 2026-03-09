Тарасові Шевченку відкрили перший памʼятник в Африці. Де саме

У 212-й день народження Тараса Шевченка 9 березня йому урочисто відкрили перший памʼятник в Африці — у Ботсвані.

Про це повідомляє посольство України в Ботсвані.

Памʼятник встановлений в Університеті Ботсвани, поруч з Українським центром, який нещодавно відкрило наше посольство на території кампусу. У церемонії взяли участь керівництво Університету Ботсвани, українська громада, журналісти та студентські лідери.

Посольство України в Ботсвані / Facebook

Бюст створив південноафриканський скульптор Франсуа Кертце — з ботсванської бронзи. Під час церемонії він символічно вручив послу України Олексію Сиваку рукавички, які носив під час роботи над памʼятником.

На заході декан факультету гуманітарних наук, професор Тапело Отлогетсве вперше публічно зачитав вірш Шевченка «Заповіт» національною мовою Ботсвани — тсвана. Він же і переклав текст.