В Україні оголосили лауреатів Шевченківської премії. Серед них режисер фільму «Ти — космос» і скульптор Меморіалу розвідникам

У день народження Тараса Шевченка 9 березня президент Володимир Зеленський підписав указ про присудження Національної преміії України імені Тараса Шевченка. Присудження відбулося за поданням Комітету з Шевченківської премії.

Про це йдеться на сайті президента України.

Цьогоріч з нагоди 65-річчя премії її розширили: додали фотомистецтво, дизайн і творче кураторство. Загалом було 13 номінацій. Раніше короткий список кожної з них опублікував комітет премії.

Премію отримали 17 митців у 10 номінаціях. Кожен з лауреатів отримає почесний знак, диплом та 484 480 грн.

Проза

Письменник та військовий Павло Белянський — за роман «Битись не можна відступити» та письменник Юрій Щербак — за книгу підсумків і пророцтв «Мертва пам’ять. Голоси і крики».

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

Літературознавство і мистецтвознавство

Кінознавець Сергій Тримбач — за книгу «Іван Миколайчук. Містерії долі» та мистецтвознавиця Олеся Авраменко за мистецтвознавчі книги «Білокур», «Приходько», «Тістол».

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

Публіцистика і журналістика

Журналіст Олег Криштопа — за документальний роман «Радіо «Афродіта».

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

Концертно-виконавче мистецтво

Диригентка Юлія Ткач — за медіапроєкт «За крок до Перемоги», мистецькі цикли «Постаті», «Зустріч епох», а також за концертні програми та записи 2020—2025 років.

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

Театральне мистецтво

Режисерка Оксана Дмітрієва — за вистави «Вертеп», «Жираф Монс» Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва, «Буря» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької (Львів), «Медея» Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка.

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

Кіномистецтво

Автор сценарію та режисер Павло Остріков — за фільм «Ти — космос».

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

Візуальні мистецтва

Скульптор Назар Білик — за Меморіал українським розвідникам, серії скульптур «Збурений простір», «Сплав».

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

Фотомистецтво

Фотохудожниця Олена Гром — за фотопроєкт «Вкрадена весна».

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

Декоративно-прикладне мистецтво

Майстер художнього скла Ігор Мацієвський — за мистецький проєкт «Народжені у вогні».

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів

Куратори виставки «Алла Горська. Боривітер» Тетяна Гаук, Олена Грозовська, Михайло Кулівник, Катерина Лісова та дизайнерка виставки Дарʼя Подольцева. А також куратор культурно-мистецького проєкту «30х30. Сучасне українське мистецтво» Валерій Сахарук.

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

У категоріях «Поезія», «Дизайн» і «Музичне мистецтво» премію не присудили.