Зеленський підписав закон «Про статус Засновника сучасної держави Україна — народного депутата». Що він передбачає

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про статус Засновника сучасної держави Україна — народного депутата». Ініціював законопроєкт ще в грудні 2021 року голова парламенту Руслан Стефанчук.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Статус Засновника надають народним депутатам, які проголосували 16 липня 1990 року за Декларацію про державний суверенітет України або 24 серпня 1991 року за Акт проголошення незалежності України чи Постанову Верховної Ради «Про проголошення незалежності України». Однак його не надаватимуть тим нардепам, чиї подальші дії загрожували незалежності або територіальній цілісності України.

Засновникам надаватимуть посвідчення і нагрудний знак, вони можуть бути присутні на засіданнях Верховної Ради та її органів, мають право на прийом президента, премʼєр-міністра, голови Верховної Ради та голів інших державних органів і органів місцевого самоврядування.

Засновник може отримати дипломатичний паспорт, щоб здійснювати офіційні поїздки, а також отримувати замість пенсії довічне грошове утримання: 80% зарплатні народного депутата — члена комітету.