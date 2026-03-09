НАТО розпочало в Арктиці десятиденні навчання: перевірятимуть готовність цивільних у Норвегії та Фінляндії підтримувати військових

НАТО 9 березня розпочало в Арктиці навчання «Холодна відповідь». Вони зосереджені на захисті Альянсу в європейській Арктиці, де Фінляндія та Норвегія мають кордон з Росією, і триватимуть до 19 березня.

Про це пише Reuters.

Цього разу навчання більше зосереджені на ролі цивільного населення у підтримці у військових. З цього року вони стали частиною місії НАТО «Арктичний вартовий» з посилення присутності Альянсу в регіоні. Її розпочали, аби зняти напруженість з президентом США Дональдом Трампом через Гренландію.

Цього року в навчаннях візьмуть участь близько 25 тисяч військовослужбовців з приблизно 14 країн — переважно на півночі Норвегії та у Фінляндії. Очікується, що США відправлять близько 4 тисяч військових. Перед початком навчань американці відізвали з них ескадрилью винищувачів F-35. Збройні сили США відмовилися повідомити, чи стала війна на Близькому Сході причиною цього рішення.

Норвегія оголосила 2026 рік роком «тотальної оборони». Це робить акцент на підвищенні готовності цивільного населення, бізнесу та державних установ до боротьби з війною та іншими катастрофами, що є останнім кроком скандинавської країни для підвищення готовності цивільного населення. 12 березня військові перевірять здатність лікарень на півночі Норвегії лікувати велику кількість поранених, яких транспортують з уявної лінії фронту у Фінляндії.