ЗСУ звільнили понад 285 км² на Олександрівському напрямку за місяць

Українські військові продовжують контрнаступ на Олександрівському напрямку і за лютий відновили контроль над 285,6 км² території.

Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

За його словами, вперше з 2024 року, коли українські війська проводили Курську наступальну операцію, за один місяць наші військові відновили контроль над більшою територією, ніж російська армія змогла захопити за той самий час.

Зокрема, триває контрнаступальна операція на Олександрівському напрямку. Військові за місяць відновили контроль над 285,6 км² території. Загалом від початку цієї операції під український контроль повернули понад 400 км².

Українські сили також завдають ударів по військових об’єктах на території Росії. У лютому засобами програми DeepStrike влучили у 85 цілей. За оцінками військових, загальні обсяги переробки нафти в Росії зменшилися на 24,8%.

Також у лютому на 18% зменшилося застосування російськими військами FPV-дронів. Імовірно, це стало наслідком ударів українських сил по складах безпілотників. За місяць ракетні війська завдали 228 ударів, а авіація Повітряні сили ЗСУ — 104 удари.