Генштаб: росіяни втратили на фронті понад 700 військових і три танки

На війні проти України росіяни втратили 750 військових, три танки й десятки одиниць техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Також росіяни залишилися без десяти бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, двох реактивних систем залпового вогню. чотирьох засобів ППО. Ще було знищено 2 224 БпЛА оперативно-тактичного рівня, один катер і 188 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Але також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець листопада 2025 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 152 142 загиблих російських військових. З них 67% — із сільської місцевості та міст з населенням до 100 тисяч людей. При цьому в таких населених пунктах проживає менш ніж половина населення Росії.