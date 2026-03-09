Росія атакувала Україну двома ракетами та 197 дронами. Скільки цілей збила ППО

У ніч на 9 березня росіяни атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із ТОТ АР Крим, а також 197 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони летіли з Росії — Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і тимчасово окупованого Криму — Гвардійське. Близько 120 безпілотників — «шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 161 російський дрон на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовані влучання двох ракет і 36 ударних БпЛА у 8 місцях, а також падіння збитих в одному місці.