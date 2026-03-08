У Києві вперше з початку повномасштабного вторгнення проходить Марш жінок

У Києві вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ проходить Марш жінок, покликаний привернути увагу до актуальних проблем захисту прав жінок.

Про це повідомляють DW і hromadske.

В акції беруть участь кілька тисяч людей, до неї приєдналися й іноземні дипломати, зокрема посол Канади Наталка Цмоць. Учасниці та учасники пройдуть маршем від парку Тараса Шевченка до КМДА.

Низка їхніх вимог стосуються жінок, що перебувають у полоні РФ: негайні та системні дії для повернення полонених, посилення міжнародного тиску на державу-агресора, повної підтримка для тих, хто повернулися.

Інші вимоги стосуються законопроєкту № 13037 про протидію сексуальним домаганням та дискримінації жінок у ЗСУ, а також відкликання проєктів Цивільного кодексу, які, на переконання учасників маршу, суттєво звужують права жінок. Також вони вимагають провести широке публічне обговорення відповідних законодавчих змін, щоб забезпечити захист прав жінок.