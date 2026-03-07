Росіяни атакували Україну 29 ракетами і 480 дронами. Скільки цілей збила ППО

У ніч проти 7 березня росіяни атакували Україну 480 ударними БпЛА та 29 ракетами наземного та морського базування.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Основні напрямки ударів – Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівеччина. Загалом українська ППО зафіксувала 509 російських цілей:

дві гіперзвукові ракети «Циркон» (запуск із тимчасово окупованого Криму);

13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску — Брянська, Курська, Воронезька області РФ);

14 крилатих ракет «Калібр» (район пуску – акваторія Чорного моря);

480 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотники інших типів з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — (ТОТ Крим). Близько 290 з них – «шахеди».

Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО збила 472 цілі — 19 ракет і 453 безпілотники різних типів:

вісім балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;

11 крилатих ракет «Калібр»;

453 російських БпЛА різних типів.

Зафіксовані влучання 9 ракет і 26 ударних БпЛА у 22 місцях, а також падіння збитих БпЛА в пʼяти місцях.

Зокрема, на Донеччині щонайменше шість людей поранені внаслідок нічного обстрілу Краматорська. Серед поранених — троє дітей 2010, 2014 і 2024 року народження, повідомили в ОВА.

Через російський обстріл Запоріжжя постраждало немовля, заявили в ОВА. Дитину вже доправили до лікарні, її стан оцінюють як середньої тяжкості.