Росіяни атакували ракетами Харків — загинули 7 людей (оновлено)

Від російської ракетної атаки в ніч на 7 березня загинули 7 людей. Армія РФ атакувала 5-поверхівку в Харкові.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Серед загиблих є діти. На місці обстрілу виявили тіло 13-річної дівчинки і хлопчика — його вік невідомий. Ще 10 людей постраждали, чотирьох врятувала ДСНС.

Тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі на площі 300 квадратних метрів. Під завалами ще можуть бути люди.

Оновлено (09:35) мер Ігор Терехов повідомив, що двоє загиблих дітей — це учень другого класу ліцею № 6 і восьмикласниця з ліцею № 16. Разом з ними загинули їхні матері. Мама хлопчика була вчителькою початкових класів.