У Канаді випустили золоту монету у формі української писанки

Канадський монетний двір представив нову колекційну монету із чистого золота у формі української писанки.

Про це повідомили на сайті монетного двору.

Дизайн монети номіналом 250 канадських доларів (приблизно 8 000 гривень) натхненний традиційними орнаментами українських писанок. Вона вшановує «мистецтво писанки та незмінну символіку оновлення і надії».

Royal Canadian Mint

Над створенням дизайну монети працювали художник Стівен Розаті та канадець українського походження Дейв Мельничук, який є членом Українського музею Канади в Торонто.

У центрі орнаменту зображена стилізована квітка, на аверсі — портрет короля Великої Британії та Канади Чарльза III. Загалом випустили лише 350 колекційних монет.

Це вже восьма монета із серії Pysanka, яка виходить у Канаді з 2016 року та присвячена українській культурній спадщині, яка широко представлена в Канаді, де проживає одна з найбільших українських діаспор у світі.