У Єврокомісії розкритикували слова Зеленського про передачу адреси Орбана військовим

Європейська комісія засудила слова президента України Володимира Зеленського, які вона сприйняла за погрозу на адресу премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

На брифінгу за підсумками роботи уряду 5 березня президент України жартома запропонував дати українським військовим адресу «людини, яка блокує допомогу Україні від Євросоюзу», очевидно, маючи на увазі Орбана.

«Сподіваємося, що одна особа в ЄС не буде блокувати €90 мільярдів або перший транш, і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим ЗСУ. Нехай йому телефонують і спілкуються з ним своєю мовою», — сказав Зеленський.

Заступник речника Єврокомісії Олоф Гілл назвав висловлювання Зеленського «неприйнятними» і заявив, що погрози на адресу держав-членів ЄС неприпустимі.

Гілл додав, що мета Єврокомісії — «змусити всіх трохи заспокоїтися і зменшити градус риторики». За його словами, Брюссель проводить «активні переговори з усіма сторонами», щоб розв’язати кризу.