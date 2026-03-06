Угорщина дала Україні три дні на відновлення транзиту російської нафти «Дружбою»

Угорщина дала Україні три дні, щоб відновити транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба» або дозволити групі інспекторів перевірити ділянку трубопроводу на українській території.

Про це заявив держсекретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек, передає угорське медіа Index.

За словами Чепека, у Будапешті створили групу експертів, яка має з’ясувати обставини навколо нафтопроводу. Він наголосив, що це головний маршрут постачання енергоносіїв до Угорщини — щороку країна отримує ним близько 5 мільйонів тонн нафти.

Посадовець повідомив, що надіслав листа віцепрем’єру України з вимогою протягом трьох робочих днів або відновити транзит, або дозволити угорським фахівцям перевірити місце інциденту. Йдеться, зокрема, про огляд підстанції та технічну оцінку її стану.

Чепек також заявив, що Україна має погодитися на це відповідно до своїх зобов’язань перед ЄС.