Росіяни, ймовірно, викрали 19 жителів Сумщини — Україна звернулася до омбудсмана РФ

Російські військові, ймовірно, викрали 19 жителів села Сопич Есманьської громади на Сумщині та вивезли їх на територію Росії. Українська влада вже звернулася до російської уповноваженої з прав людини.

Про це повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець.

За наявною інформацією, спочатку із цими людьми зник зв’язок. Згодом їхні інтерв’ю з’явилися на одному з російських телеканалів — це може свідчити про те, що їх утримують на території РФ.

У зверненні до омбудсмана РФ Україна вимагає організувати термінове відвідування цих громадян, перевірити їхній стан здоров’я та умови утримання. Також Київ просить офіційно повідомити про їхнє місцеперебування.

Викрадення людей на Сумщині росіянами

Увечері 20 грудня сумські локальні медіа писали, що росіяни проникли в село Грабовське і вивезли на територію РФ цивільних, які раніше відмовилися від евакуації. Йдеться про понад 50 людей.

«Кордон.Медіа» заявляло, що російські підрозділи продовжили рух у напрямку хутора Високий та села Рясне, що по сусідству з Грабовським. У Рясному вранці 20 грудня теж залишалися цивільні мешканці. Увечері того ж дня розпочалася евакуація.

Трегубов уточнив, що вночі 20 грудня підрозділи російської 36 бригади зайшли в район прикордонного села Грабовське та намагалися проникнути вглиб території України до одного кілометра. Після захоплення села росіяни примусово вивезли на територію РФ понад 50 місцевих мешканців. Переважно це були чоловіки й жінки старшого віку, одній з яких 89 років.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець додав, що перед депортацією цих мешканців незаконно затримали й утримували без доступу до засобів зв’язку і належних умов. Це було 18 грудня, а вже 20 грудня їх примусово вивезли на територію РФ.