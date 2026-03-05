У ВМС розповіли, як збили російський вертоліт — атакували бурову установку в Чорному морі

У ніч проти 5 березня Військово-морські сили спільно з Силами спеціальних операцій атакували російську бурову установку «Сиваш» у Чорному морі. Під час атаки збили протичовновий вертоліт Ка-27 окупантів.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

Окупанти розміщують на цій установці засоби РЕБ і ППО, а також системи ретрансляції звʼязку, щоб направляти ударні дрони на Одещину і Миколаївщину. У росіян пошкоджені засоби управління і звʼязку, також є людські втрати. Вертоліт потрапив під удар в момент, коли намагався сісти на майданчик бурової установки.

Facebook / ВМС ВСУ

Вертоліт Ка-27 призначений для протичовнової оборони флоту, він може базуватися на кораблях різного класу. Основним протичовновим вертольотом Військово-морських сил Росії є модифікація Ка-27ПЛ. Він шукає, відстежує і вражає підводні човни в підводному і надводному положеннях. Його орієнтовна вартість становить $1,5 мільйона. Українські військові вже неодноразово підбивали такі гелікоптери — востаннє в лютому цього року.