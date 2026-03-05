Reuters: CША з Росією проголосували проти резолюції МАГАТЕ, що засуджує атаки по енергетиці України

Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтримала резолюцію, що засуджує напади на інфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці. США разом з Росією, Китаєм і Нігером проголосували проти.
Про це пише Reuters, чиї журналісти були на закритій зустрічі з дипломатами.
Рада керівників МАГАТЕ складається з 35 держав. За проголосували 20, 10 утрималися, 4 проголосували проти. Це вже сьома така резолюція, ухвалена з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але вперше Сполучені Штати виступили проти неї.
«Хоча ми продовжуємо підтримувати роботу МАГАТЕ у країні, ми не підтримуємо поточний розгляд Радою керівників непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією», — йдеться у заяві Сполучених Штатів.
Формулювання резолюції було не таким сильним, як у попередніх. У тексті, з яким ознайомились журналісти, йдеться, що рада керівників «знову наголошує, що атаки, спрямовані на енергетичну інфраструктуру України для зовнішнього енергопостачання атомних електростанцій, зокрема Запорізької атомної електростанції, становлять пряму загрозу ядерній безпеці».
- Сполучені Штати не вперше голосують за резолюції, що стосуються України, інакше, ніж сама Україна. Так, 24 лютого 2026 року США утримались при голосуванні за резолюцію Генсамблеї ООН «Про підтримку тривалого миру в Україні»
- У грудні США разом із РФ проголосували проти резолюції Генасамблеї ООН про Чорнобильську катастрофу. Тоді Вашингтон це пояснив положеннями документа, які США вважають «несумісними з національним суверенітетом». Деталей проблеми не уточнили.