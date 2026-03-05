Reuters: CША з Росією проголосували проти резолюції МАГАТЕ, що засуджує атаки по енергетиці України

Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтримала резолюцію, що засуджує напади на інфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці. США разом з Росією, Китаєм і Нігером проголосували проти.

Про це пише Reuters, чиї журналісти були на закритій зустрічі з дипломатами.

Рада керівників МАГАТЕ складається з 35 держав. За проголосували 20, 10 утрималися, 4 проголосували проти. Це вже сьома така резолюція, ухвалена з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але вперше Сполучені Штати виступили проти неї.

«Хоча ми продовжуємо підтримувати роботу МАГАТЕ у країні, ми не підтримуємо поточний розгляд Радою керівників непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією», — йдеться у заяві Сполучених Штатів.

Формулювання резолюції було не таким сильним, як у попередніх. У тексті, з яким ознайомились журналісти, йдеться, що рада керівників «знову наголошує, що атаки, спрямовані на енергетичну інфраструктуру України для зовнішнього енергопостачання атомних електростанцій, зокрема Запорізької атомної електростанції, становлять пряму загрозу ядерній безпеці».