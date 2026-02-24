Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з закликом припинити вогонь в Україні. США утримались

У четверту річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію «Про підтримку тривалого миру в Україні». Її ініціювали Україна і Латвія.

Про результати голосування повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Резолюція закликає до повного і безумовного припинення вогню, справедливого миру відповідно до міжнародного права, обміну військовополоненими і повернення всіх цивільних включно з дітьми.

Документ підтримали 107 держав, проти виступили 12, а утримались — 51. Серед тих, хто утримався: США, Угорщина і Сербія.

Сполучені Штати не вперше голосують за резолюції, що стосуються України, інакше, ніж сама Україна. Так, у грудні США разом із РФ проголосували проти резолюції Генасамблеї ООН про Чорнобильську катастрофу. Тоді Вашингтон це пояснив положеннями документа, які там вважають «несумісними з національним суверенітетом». Деталей проблеми не уточнили.