За екскерівника СБУ на Житомирщині Компаниченка внесли заставу майже 6,9 млн гривень у справі про хабарництво

За колишнього начальника СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка внесли заставу в розмірі 6 мільйонів 980 тисяч гривень. Він фігурує у справі про корупцію під час будівництва укриттів для літаків.

Про це повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

У суді уточнили, що після внесення застави Компаниченко не може без дозволу залишати Житомирську область, має здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Минулого тижня його разом з командувачем логістики Повітряних сил Андрієм Українцем відправили в СІЗО. Їх підозрюють у розкраданні 1,4 мільярда гривень, які виділили на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів для літаків.

Перевірки СБУ виявили, що їхні проєкти не відповідали вимогам безпеки, укриття не гарантували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена. Попри це підрядникам почали переказувати авансові платежі.

Щоб приховати розкрадання коштів і зупинити перевірки, Українець звернувся до Компаниченка з проханням «посприяти» в підкупі керівництва військової контррозвідки. Під час спроби передати частину грошей учасників схеми затримали.

Вже 27 лютого Українця суд відправив до СІЗО. Аналогічний запобіжний захід суд призначив Компаниченку. Вчора, 4 березня, президент Володимир Зеленський указом звільнив його з посади.