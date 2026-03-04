Apple представила найдешевший ноутбук компанії — MacBook Neo за $599

Компанія Apple представила новий ноутбук — MacBook Neo. Це найдоступніший ноутбук у лінійці компанії: стартова ціна становить $599, а для студентів — $499.

Про це повідомили на сайті Apple.

Новий прилад отримав 13-дюймовий дисплей Liquid Retina з високою роздільною здатністю, підвищеною яскравістю та підтримкою одного мільярда кольорів. Корпус виконаний з алюмінію і доступний у чотирьох кольорах — світло-рожевому, темно-синьому, сріблястому і цитрусовому.

Ноутбук працює на чипі A18 Pro. За словами Apple, він до 50% швидше виконує повсякденні завдання — наприклад, вебсерфінг або роботу з додатками, і майже втричі швидше обробляє завдання з ШІ, ніж процесори Intel Core Ultra 5.

Серед інших особливостей — клавіатура Magic Keyboard, великий Multi-Touch трекпад і операційна система macOS Tahoe зі вбудованими застосунками на кшталт Messages, Pages, Calendar і Safari. Ноутбук також підтримує інтеграцію з iPhone і функції Apple Intelligence.

Пристрій може працювати до 16 годин без підзарядки. Також він отримав камеру FaceTime HD 1080p, подвійні мікрофони та динаміки з підтримкою Spatial Audio. Попередні замовлення на MacBook Neo відкрили 4 березня, а продажі почнуться 11 березня.