Apple представила бюджетний смартфон iPhone 17e

Компанія Apple представила iPhone 17e — найбюджетнішу версію смартфона з ціною в $599.

Про це йдеться на сайті компанії.

Смартфон отримав підтримку технології MagSafe для магнітної бездротової зарядки — на відміну від попередника, де використовувалася стандартна бездротова зарядка Qi. Також базова версія має 256 ГБ вбудованої памʼяті.

iPhone 17e працює на чипсеті Apple A19 — такий самий стоїть у базовій моделі iPhone 17. Смартфон також отримав оновлений модем C1X, який забезпечує вдвічі вищу швидкість звʼязку, ніж модем попередньої моделі.

За іншими характеристиками iPhone 17e повторює модель 16e: одна камера Fusion на 48 мегапікселів з двократним оптичним зумом, фронтальна камера на 12 Мп та 6,1-дюймовий OLED-дисплей на 60 Гц.

На вибір три кольори: чорний, білий і рожевий. Попереднє замовлення відкривається 4 березня, а продажі стартують з 11 березня по всьому світу.