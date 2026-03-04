The Gurdian: Британія не виключає можливості приєднатися до ударів по іранських ракетних об’єктах

Британія не виключає можливості участі в майбутніх ударах по іранських об’єктах. Зокрема, йдеться про удари по іранських пускових установках для балістичних ракет.

Про це пише The Gurdian з посиланням на джерела.

Водночас співрозмовники кажуть, що про участь Великої Британії в ударах немає остаточного рішення. «Я б нічого не виключав, тому що ми просто не знаємо, що відбуватиметься», — сказало одне з джерел.

При цьому спершу Британія не брала участі в бомбардувальній кампанії США та Ізраїлю під час вбивства верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, але 2 березня прем’єр Кір Стармер дозволив часткову участь – зокрема, використання британських баз для ударів по іранських ракетних об’єктах.

Тим часом королівський есмінець HMS Dragon, який обіцяв відправити прем’єр Стармер для захисту баз у регіоні, ще проходить підготовку і не вийде з Портсмуту щонайменше до кінця наступного тижня.