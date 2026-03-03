Зеленський: Україна готова ділитися з країнами Близького Сходу досвідом із захисту неба, але не передаватиме зброю

Україна готова ділитися з країнами Близького Сходу досвідом із захисту неба, але не передаватиме зброю, якої їй бракує.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО.

Зеленський повідомив, що перебуває в постійному контакті з представниками країн Близького Сходу, які зацікавлені в українському досвіді з протидії ракетним і дроновим ударам.

За його словами, Україна готова проводити навчання та тренування, ділитися експертизою та показувати ефективні методи захисту, але не передаватиме власне озброєння, яке у дефіциті.

«Якщо лідери Близького Сходу домовляться з Путіним і забезпечать економічну стабільність та припинення вогню, наші фахівці з ППО можуть поїхати та навчати або допомагати захищатися від іранських атак. Але якщо у нас летять ракети, ми тут і будемо захищати нашу державу», — наголосив Зеленський.

Президент також припустив можливий взаємовигідний обмін: якщо партнери нададуть Україні ракети до систем Patriot, Київ може передати їм перехоплювачі для боротьби з дронами.