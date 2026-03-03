Трамп каже, що в США стільки зброї, що війну можна вести «вічно». Напередодні медіа писали про протилежне

Президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що в США практично необмежений запас найкращої у світі зброї і з ним війну можна вести «вічно».

Медіа писали протилежне. Напередодні The Wall Street Journal писав, що США поспішають закінчити війну з Іраном, доки не почалися проблеми з кількістю боєприпасів. А Bloomberg з посиланням на джерела повідомляли, що ОАЕ і Катар лобіюють союзників допомогти переконати Трампа завершити війну якомога скоріше. Якщо бойові дії продовжаться з такою з інтенсивністю, то ППО Катару вистачить на чотири дні.

Трамп також звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що той віддав Зеленському сотні мільярдів доларів і багато безкоштовної високоякісної зброї, але заявив, що відновив армію під час своєї каденції і продовжує це робити.

Зеленського ж він назвав Фінеасом Барнумом — американським шоуменом XIX століття, організатором одного з найвідомиших бродячих цирків, який, за словами Трампа, міг продати все що завгодно.