Ізраїль почав нову хвилю атак по Лівану, а Трамп анонсував масштабніші удари по Ірану. Головне про війну на Близькому Сході

На Близькому Сході триває третій день операції США та Ізраїлю проти Ірану, що розпочалася 28 лютого. В Ізраїлі її назвали «Рев лева», а в США — «Епічна лють».

Нові удари Ізраїлю по «Хезболлі»

Вдень 2 березня Армія оборони Ізраїлю оголосила про нову хвилю атак на проіранське терористичне угруповання «Хезболла» по всьому Лівану і ліквідацію керівника штабу розвідки Хусейна Макледа в Бейруті.

В уряді Лівану заявили про щонайменше 31 загиблого внаслідок ударів Ізраїлю.

Удар по НПЗ в Саудівській Аравії

Тим часом іранський безпілотник вдарив по найбільшому нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії. Там спалахнула пожежа, завод призупинив роботу.

НПЗ у місті Рас-Таннура належить національній нафтовій компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco. Вона вважається найбільшою за видобутком і запасами нафти компанією у світі. Нафтопереробний завод Рас-Таннури має потужності у 550 тисяч барелів на день.

Речник Міністерства оборони Саудівської Аравії заявив, що на обʼєкті перехопили два безпілотники, уламки яких спричинили невелику пожежу. Минулося без постраждалих.

Тим часом Саудівська Аравія заявила про готовність вдарити у відповідь по іранських нафтових обʼєктах.

Дрони вдруге намагалися атакувати Кіпр

За день на Кіпрі збили два безпілотники, запущені в бік британської авіабази «Акротірі». Джерела Cyprus Mail повідомляють, що дрони летіли з Лівану, де діє підтримуване Іраном угруповання «Хезболла».

На авіабазі Акротірі та в сусідньому однойменному селі оголосили евакуацію.

Перед цим премʼєр Великої Британії Кір Стармер заявив, що США можуть використовувати британські бази в регіоні для ударів по складах ракет і пускових установках Ірану. Британія не атакуватиме Іран, проте перехоплюватиме його повітряні цілі, а також залучить експертів з України і своїх власних, щоб допомогти державам Перської затоки збивати іранські дрони.

Після атаки безпілотників на британську авіабазу «Акротірі» на Кіпрі влада підвищила рівень безпеки, а Греція відправила на острів фрегати та винищувачі F-16.

У Кувейті помилково збили три американські F-15

Центральне командування Збройних сил США підтвердило, що пізно ввечері 1 березня три американські винищувачі F-15 помилково збила кувейтська протиповітряна оборона. Всі шестеро членів екіпажу катапультувалися і перебувають у стабільному стані.

Також Центральне командування армії США прозвітувало, що внаслідок операції проти Ірану загинули вже четверо їхніх військових.

Трамп анонсував більшу хвилю ударів по Ірану

В інтервʼю CNN президент США Дональд Трамп анонсував ще масованіші удари по Ірану.

«Американські військові вибивають лайно з Ірану, але ми ще навіть не почали завдавати їм серйозного удару — велика хвиля ще попереду», — сказав він.

На запитання, чи роблять США щось більше, ніж лише військові удари, щоб допомогти іранському народу повернути у режиму контроль над своєю країною, Трамп відповів: «Так».