Уряд призначив нову наглядову раду «Нафтогазу». Хто увійшов

Кабінет міністрів України призначив оновлений склад наглядової ради «Нафтогаз Україна». Це зробили на основі подання номінаційного комітету.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Наглядова рада складається із шести членів: чотирьох незалежних і двох представників держави.

Незалежні члени:

Роберт Шлешинський (Польща) — експерт із корпоративного управління та енергетики.

Ерік Расмуссен (Данія) — експерт у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в Європейському банку реконструкції та розвитку. Працював над реформою корпоративного управління державних підприємств України, зокрема «Нафтогазу».

Данкан Найтінгейл (Канада) — фахівець з операційного управління видобуванням і розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду «Укрнафти», зокрема, впроваджував практики Організації економічного співробітництва та розвитку.

Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) — обіймав керівні посади в норвезькому енергетичному гіганті Equinor. Як чинний член наглядової ради «Нафтогаз» забезпечує безперервність управління та впровадження європейських стандартів.

Представники держави в наглядовій раді:

Анна Артеменко — заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Костянтин Мар’євич — державний секретар Кабінету міністрів України (переобраний в раду).

Також премʼєрка заявила, що уряд завершує оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі — «Центренерго», «Українськихх розподільних мереж», «Укренерго», «Укргідроенерго», «Оператора ГТС України» та інших. Цей аудит і оновлення розпочали в листопаді — поштовхом стало розслідування корупції в «Енергоатомі». На початку грудня Володимир Зеленський анонсував масове перезавантаження наглядових рад енергетичних компаній. 3 грудня більшість їхніх членів склали повноваження.