Вночі росяни запустили по Україні майже сотню дронів. Постраждали Дніпропетровщина і Запоріжжя

У ніч проти 2 березня росіяни запустили по Україні 94 ударних дрони, близько 70 з них — Shahed. Українська ППО збила 84 дрони.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Десять дронів влучили в чотирьох місцях, ще у двох — впали уламки.

Дніпропетровщина

КАБами окупанти атакували Покровську громаду — загинув 55-річний чоловік.

Крім того, постраждав Криворізький район. У Кривому Розі пошкоджено підприємства, виникли пожежі, а в місті Апостолове пошкоджене транспортне підприємство.

Запоріжжя

На Запоріжжі росіяни атакували селище Комишуваха керованими аіабомбами. Постраждали дві дівчинки — 9 і 15 років, їм надали медичну допомогу.