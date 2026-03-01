Українські військові атакували рідкісну радіолокаційну станцію росіян і низку військових обʼєктів на окупованих територіях

У ніч на 1 березня українські військові вдарили по російській системі ППО поблизу тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

Дрони влучили в одразу два високовартісні та рідкісні елементи — радіолокаційну станцію «Імбир» та пуско-заряджальну установку ЗРК С‑300В, яка є одним із ключових компонентів протиповітряної оборони росіян.

Атаку на ці обʼєкти підтверджує Генеральний штаб ЗСУ. Там повідомляють також про влучання по складу боєприпасів і місцю зосередження живої сили росіян на тимчасово окупованій Донеччині.

Крім того, у Запорізькій області українські війська атакували склад пально-мастильних матеріалів, ремонтний підрозділ російської армії і місце скупчення живої сили.

А вчора під ударом були пункти управління безпілотниками у Бєлгородській області РФ, на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей.

Втрати росіян та остаточні масштаби пошкоджень уточнюють.