Уряд почав виплачувати додаткові 20 000 грн працівникам критичної інфраструктури

Кабінет міністрів України розпочав виплати по 20 000 гривень працівникам критичної інфраструктури, які ліквідовують наслідки російських обстрілів.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, кошти отримали вже понад 12,3 тисячі фахівців — енергетики, працівники газового господарства, водопостачання і водовідведення, комунальних служб та залізниці.

На ці виплати уряд спрямував 246,4 мільйона гривень із резервного фонду держбюджету. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко уточнила, що доплати отримають 4 725 працівників підприємств тепло- і водопостачання, зокрема 1 057 залізничників.

Ощадбанк уже перерахував кошти енергетичним компаніям для 12 500 ремонтників за січень. Підприємства нараховують доплату на рахунки працівників. Такі ж виплати передбачені за лютий і березень.